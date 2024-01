Incendio in un palazzo: mamma, papà e bimba di 17 mesi nella casa in fiamme

Incendio nella notte tra sabato e domenica in un condominio di via Grossi a Busto Garolfo. Stando a quanto finora riferito dai vigili del fuoco, le fiamme sono divampate verso le 3 nell'abitazione all'ultimo piano, il quinto, dello stabile.

Nella casa si trovavano mamma, papà e bimba di 17 mesi, tutti finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo. I tre hanno riportato ustioni e intossicazione da fumo, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. L'edificio è stato completamente evacuato per permettere ai pompieri - arrivati da Legnano e Inveruno - di domare il rogo, che si è propagato anche nel sottotetto mansardato. Verso le 6, tutte le famiglie sono poi rientrare nei loro appartamenti, dopo le verifiche dei vigili del fuoco.

L'incendio, stando ai primi sopralluoghi, sarebbe partito dalla cucina della casa della famiglia. Ancora in corso le indagini per stabilire le cause.