Incendio a Milano, brucia un camion dell'Amsa

Un camion di Amsa che raccoglie l'immondizia è andato a fuoco in via Padova a Milano nella mattinata di giovedì 16 febbraio.

L'incendio è divampato intorno alle 10.30, come appreso da MilanoToday. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato l'incendio. Non si registrano né feriti né intossicati. Ancora da chiarire cosa abbia innescato la combustione (avvenuta all'interno del cassone del mezzo).

È il secondo incendio in pochi giorni. Martedì mattina (intorno alle 6) un camion dell'Amsa era in via Benedetto Spinozza (zona Piola). In questo caso il rogo era divampato dalla cabina del mezzo, nella parte anteriore. Anche in questo frangente il rogo non aveva causato nessun ferito o intossicato.