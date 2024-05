Camion Amsa a fuoco: maxi colonna di fumo nero su Milano, strada chiusa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incendio e traffico in tilt giovedì mattina in viale Palmanova, dove un camion dell'Amsa è andato a fuoco causando una maxi nube di fumo nero. Proprio a causa del rogo e della "nuvola", la polizia locale è stata costretta a chiudere la strada in direzione centro, con inevitabili disagi. Le fiamme sono poi state domate dai vigili del fuoco e non vengono segnalati feriti. Nonostante la chiusura di via Palmanova, stando a quanto confermato dalla polizia locale, viene garantito l'accesso alla tangenziale.

All'alba è stata chiusa anche via Turati, in pieno centro, per un incidente che ha coinvolto un bus sostitutivo notturno della metro M3. Il pullman ha urtato un massello che si era spostato sul fondo stradale in pavé e il pesante pietra ha spaccato la coppa dell'olio del mezzo, tanto che il bus ha lasciato una lunga striscia viscida che ha reso necessaria, per motivi di sicurezza, la chiusura della strada per permetterne la ripulitura da parte dei mezzi dell'Amsa. Al momento la via è ancora chiusa al traffico.