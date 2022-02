Nel Milanese un altro camion avvolto dalle fiamme

Non solo l'autocisterna divorata dal fuoco sulla A1, nella mattinata di mercoledì 16 febbraio, sempre intorno alle 6.30, a Paderno Dugnano (Milano) a bruciare è stato un camion.

Per domare il rogo, scoppiato in via Salvo D'Aquisto in un'area adiacente alla Rho-Monza, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con una autopompa e una autobotte inviate dal distaccamento di Desio.

A essere lambita e poi distrutta dalle fiamme è stata la cabina del tir, che sembra fosse senza carico. Per fortuna, a differenza che sull'autostrada del Sole, dove il conducente è rimasto ustionato, in questo caso non si registrano feriti. L'intervento si è concluso senza criticità.