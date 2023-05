Traffico in tilt in tangenziale per l'incendio di un camion: le immagini

Un incendio ha devastato un camion sulla rampa della Tangenziale Ovest di Milano (A50), direzione sud all'uscita di Rozzano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, attorno alle 9.20 di martedì. Secondo quanto riferito dai pompieri, il veicolo trasportava carta e cavi elettrici.

Il traffico è rimasto rallentato per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme, che per fortuna non hanno ferito nessuno. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per gestire il traffico.

Video: camion a fuoco in tangenziale