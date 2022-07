Grosso incendio in un campo tra Milano e Varese

La siccità spesso va di pari passo con gli incendi. Venerdì sera ne è scoppiato uno grosso in un campo tra il Milanese e il Varesotto. All'altezza di via Saronnino ad Origgio, per cause da accertarsi un campo è stato interessato da un incendio, come informano i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

Sul posto sono intervenute diverse squadre sia dal comando di Varese che dal comando di Milano. Gli operatori hanno cercato di contenere l’incendio per evitare che si avvicini ad alcuni capannoni industriali.