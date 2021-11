Incendio a Milano: scooter avvolto e distrutto dalle fiamme

Incendio in via Candiani a Milano (zona Dergano): uno scooter elettrico di una compagnia di noleggio è stato avvolto e distrutto dalle fiamme nella notte tra giovedì e venerdì 5 novembre.

Tutto è accaduto intorno all'1:00 all'altezza del civico 17, come riferito dalla centrale operativa di via Messina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autopompa che hanno proceduto a spegnere le lingue di fuoco. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, sul caso sono in corso accertamenti. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.