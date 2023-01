Il cane salva dall'incendio mamma e figlio addormentati abbaiando

Il rogo è scoppiato prima dell'alba, ma madre e figlio, entrambi addormentati, non si sono accorti di nulla, finché il cane di famiglia non li ha svegliati abbaiando. Salvandogli la vita. L'accaduto in una casa di campagna del Pavese, intorno alle 4 di giovedì 12 gennaio.

Dopo che l'animale ha destato i due familiari, sono stati chiamati i soccorsi. La madre, 75 anni, e il figlio, 48, sono stati portati in ospedale, ma non in gravi condizioni. La signora, in particolare, ha riportato una lieve intossicazione da fumo, oltre a uno stato di choc. Il 48enne invece è stato medicato per ustioni al volto e alle mani.

Conseguenze ben più gravi si sarebbero potute verificare se il cane non avesse svegliato i padroni abbaiando mentre l'incendio si propagava. A causare le fiamme potrebbe essere stato un cortocircuito. Ingenti i danni all'abitazione, un'antica tenuta di Rasei-Casareggio di Codevilla, il Oltrepò Pacese.