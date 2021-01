Incendio a Canegrate, fiamme in una ditta che produce plastica: pompieri al lavoro

Fiamme e un’alta colonna di fumo nero. Incendio a Canegrate nella serata di sabato 2 dicembre: un rogo ha devastato un capannone di un’azienda di via Adige che produce materiale plastico.

Le lingue di fuoco si sono scatenate intorno alle 19 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con circa 11 mezzi. I pompieri hanno domato le fiamme dopo circa due ore di lavoro. Fortunatamente non si segnalano né feriti né intossicati. Il comando di via Messina, interpellato da MilanoToday, segnala che non si è creata nessuna nube tossica.

Per il momento non è chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme. Sul caso sono in corso accertamenti.