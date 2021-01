Incendio in via Nicolodi a Milano: capannone devastato dalle fiamme, pompieri al lavoro

Incendio in via Nicolodi a Milano nella serata di venerdì 15 gennaio: un capannone è stato avvolto e devastato dalle fiamme.

Le lingue di fuoco si sono sviluppate intorno alle 21, come appreso da MilanoToday. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con circa sette mezzi. Per il momento non risultano né feriti né intossicati, ma l’azienda regionale di emergenza urgenza — per precauzione — ha inviato sul posto due ambulanze.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo. Sul posto ci sono anche gli agenti della questura e la polizia locale.