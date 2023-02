Incendio all'ospedale: pazienti evacuati

Pazienti evacuati dall'ospedale per un principio di incendio. È succeso nella mattinata di venerdì 17 febbraio, intorno alle 10.40, al Sacco di Milano, in via Giovanni Battista Grassi.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco. L'incendio, che per fortuna non si è propagato, è scoppiato nell'ambulatorio di cardiologia, al primo piano dell'ospedale.

A fare uscire i presenti sono stati i dipendenti della struttura sanitaria. I vigili del fuoco si sono poi occupati di far areare l'ambulatorio per liberarlo dal fumo. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. In base a una prima ricostruzione, sembra che a causare il principio di incendio sia stata una lampada al neon presente nell'ambulatorio cardiologico.