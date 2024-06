Carolina, Silvano e Antonio Tollardo: la famiglia sorpresa e uccisa dall'incendio

Un denso e acre fumo nero li ha sorpresi mentre erano nella loro casa, un appartamento al terzo piano del palazzo al civico 8 di via Fra Galgario. Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta di casa li hanno trovati privi di sensi e in arresto cardiaco. Li hanno portati fuori e i sanitari del 118 hanno provato a rianimarli. Ma per loro non c’è stato nulla da fare. Sono morti così Silvano Tollardo (66 anni), la moglie Carolina De Luca (63 anni) e il loro figlio Antonio (34 anni).

L’incendio che ha causato la loro morte è partito da un’officina al piano terra del loro palazzo. Lì, secondo quanto ricostruito fino ad ora, le fiamme sarebbero state innescate durante una lavorazione su un’auto, una Polo Volkswagen. Tutto è successo in un attimo: in pochi secondi le scintille si sono trasformate in un muro di fuoco che ingloba e si alimenta con quello che trova attorno a sé. Sul posto sono intervenuti circa 50 vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che fin da subito hanno lavorato su due fronti: evacuare lo stabile e circoscrivere le fiamme. Proprio quest’ultima operazione ha impedito che le lingue di fuoco arrivassero a lambire il tetto del palazzo (alto sei piani).

Il bilancio è di tre morti (la famiglia Tollardo, tutti morti intossicati) e du quattro feriti. Tre persone sono state accompagnate in codice verde al pronto soccorso per sintomi da intossicazione, si tratta di due donne di 89 e 68 anni, oltre un uomo di 56. Un 39enne, invece, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico per alcune ustioni sul corpo. Tutti gli appartamenti al primo e al secondo piano erano vuoti al momento dell’incendio, altrimenti il bilancio sarebbe stato peggiore.

Sul caso stanno lavorando i vigili del fuoco investigativo antincendio e del nucleo di polizia giudiziaria. Investigatori e inquirenti si stanno focalizzando sia sulle cause, ma anche sul materiale presente nell’officina.

Sul luogo della tragedia erano presenti anche la polizia locale e gli agenti della questura, che hanno collaborato per chiudere le strade e consentire ai caschi rossi di lavorare in sicurezza. In serata sono arrivati sul posto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, il comandante della polizia locale Marco Ciacci e l’assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli.

La procura di Milano aprirà un fascicolo per omicidio colposo, disastro e incendio colposo. Il titolare dell’officina verrà iscritto nel registro degli indagati a sua garanzia.