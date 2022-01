Incendio a Caronno Pertusella, fiamme in una fabbrica

Un incendio è divampato in una fabbrica abbandonata di via Trieste a Caronno Pertusella (Varese) nel pomeriggio di 10 gennaio.

Le lingue di fuoco sono divampate al primo e ultimo piano della struttura intorno alle 15 e per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto scatenare il rogo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e Varese con diversi mezzi.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto anche un'ambulanza ma per il momento non si registrano feriti o intossicati. Per permettere le operazioni via Trieste è stata chiusa al traffico dalla polizia locale.