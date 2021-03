Incendio a Caronno Pertusella, brucia un bus: alta colonna di fumo nero

Un pullman è stato avvolto e devastato dalle fiamme in via Trieste a Caronno Pertusella nella tarda mattinata di martedì 30 marzo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 12.30, come appreso da MilanoToday dai vigili del fuoco. Sul posto stanno intervenendo mezzi sia dal comando provinciale di Varese che da Milano. Per il momento non sembrano esserci feriti. Il rogo ha alzato una densa nube di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza.