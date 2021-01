Incendio a Caronno Pertusella: due bimbi in ospedale e un palazzo evacuato

Due bambini in ospedale e un palazzo evacuato. Attimi di paura a Caronno Pertusella (comune al confine tra le province di Milano e Varese) nella notte tra lunedì e martedì 26 gennaio.

Il rogo è divampato intorno alle 4.30 in corso della Vittoria in un appartamento di una palazzina. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme.

Due fratelli — due bambini di 11 e un anno — sono stati accompagnati al pronto soccorso del Niguarda poiché leggermente intossicati dal fumo. Le loro condizioni, comunque, non destano particolari preoccupazioni. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo, sul caso sono in corso accertamenti.