Incendio alle porte di Milano, fiamme in una carrozzeria

Incendio in una carrozzeria di via Ciro Menotti a Fizzonasco (frazione di Pieve Emanuele, hinterland Sud di Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 7 febbraio.

Tutto è successo intorno a mezzanotte e mezza, come riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Le fiamme hanno interessato una parte dello stabile che ospita l’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei pompieri che in circa un’ora hanno domato e spento il rogo. Non si registrano né feriti, né intossicati.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco.