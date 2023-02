Tetto distrutto dalle fiamme: casa evacuata

Il tetto di una casa completamente avvolto dalle fiamme. Incendio in un'abitazione di Garbagnate Milanese, intorno alle 17 di mercoledì 1 febbraio.

Sul posto, in una casa di corte all'84 di via Milano, sono intervenuti 118, sei mezzi dei vigili del fuoco e la polizia di Stato. L'abitazone, di due piani, è stata subito evacuata.

Il rogo si è esteso al tetto per circa 60 metri quadri. Nessuno è rimasto intossicato né ustionato. In via di accertamento le cause dell'incendio.