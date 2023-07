Maxi incendio alla casa di riposo: 6 morti, 81 feriti

Tragedia, nella notte di venerdì 7 luglio, alla Casa per Coniugi, una Rsa di via dei Cinquecento 19 a Milano, in zona Corvetto. Sei persone sono morte in seguito ad un incendio divampato nella struttura verso l'una e venti di notte. 81 persone risultano ferite e sono state dislocate in 15 pronto soccorso di Milano e dell'hinterland, tutte con sintomi di intossicazione, nessuna (riferisce Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza) con ustioni sul corpo.

Due i pazienti più gravi, portati in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele e del Policlinico. Numerose le ambulanze intervenute in via dei Cinquecento per accompagnare in ospedale tutti i pazienti, 14 dei quali sono in codice giallo, il resto in codice verde. Non sono ancora note le cause del rogo, ma i vigili del fuoco al momento propendono per una causa accidentale.

La Casa per Coniugi, di proprietà del Comune di Milano, è gestita da Proges, una cooperativa di Parma, sorta nel 1993 e oggi tra i leader nei servizi integrati alla persona. La Rsa accoglie anziani non autosufficienti e si sviluppa in un edificio su tre piani. È organizzata in 12 nuclei, di cui due dedicati all'Alzheimer.