Incendio alla casa di riposo, sul posto vigili del fuoco con le autoscale

Incendio a Cologno Monzese (Milano) mercoledì mattina, in un locale della Rsa Victoria, situata in via Dalla Chiesa 43.

È successo intorno alle dieci. Le fiamme sono scoppiate all'interno di un locale della Resa, attualmente in fase di ristrutturazione. L'incendio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, presenti sul posto con tre mezzi, è stato spento, ma poi si è reso necessario areare il locale, invaso dal fumo.

Per sicurezza, tutti i degenti sono stati portati in un luogo sicuro. Nessuno è rimasto ferito.