Incendio a Legnano, divano devastato dalle fiamme e donne intrappolate in casa: salvate

Incendio in un appartamento di Legnano nella mattinata di sabato 26 dicembre, verso le 7. Dopo che un rogo è divampato dal divano di un'abitazione di via Melzi, sul posto sono accorsi vigili del fuoco, 118 e polizia di Stato.

I caschi rossi, accorsi sul luogo con quattro mezzi, hanno domato le fiamme nel giro di un'ora, mettendo in salvo anche le due inquiline della casa, un'anziana di 88 anni e la sua badante, che si erano rifugiate sul balcone in preda alla paura. Per fortuna nessuna delle due donne è rimasta ustionata, ma la badante ha subito una parziale intossicazione.

Anche se non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio al momento l'ipotesi è che possa essere legato al malfunzionamento di qualche apparecchio elettrico, forse di una stufa, che si trovava vicino al divano.