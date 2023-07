Le fiamme dal letto e il fumo che invade le stanze: così sono morti 6 anziani nella Rsa a Milano 

Le fiamme che divampano in una camera al primo piano. Il fumo acre che in un momento satura l’aria. In un secondo l’inferno. In un attimo la Rsa dei Coniugi - tre piani in via dei Cinquecento, al Corvetto - diventa una trappola mortale per sei degli anziani ospiti.

Due donne, Nadia Rossi di 69 anni e Laura Blasek di 87 anni, muoiono carbonizzate: erano nella camera in cui è divampato il rogo. Altre quattro persone - un 73enne, Mikhail Duci, e tre signore: Paola Castoldi, 75 anni, Loredana Labate, 84 anni, e Anna Garzia, 85 anni - perdono la vita per una intossicazione da fumo. Tutti gli altri ospiti, circa 160, vengono portati fuori a braccia dai vigili del fuoco.

Ad allertarli sono gli stessi dipendenti della struttura, che è divisa in diversi nuclei con gli alloggi che affacciano all’interno. L’allarme scatta all’1.20: in pochi minuti, circa quattro, i pompieri domani il rogo, poi ci vogliono ore per “pulire” il fumo - alcune finestre sono state spaccate di proposito - e per portare fuori tutti. Ottantuno persone finiscono in ospedale: due gravi in codice rosso, 14 in giallo e 65 in verde.

Venerdì mattina fuori dalla Rsa - di proprietà del Comune di Milano, gestita dalla cooperativa Proges - sono arrivati il sindaco Beppe Sala e l’assessore al welfare, Lamberto Bertolè, che ha garantito che gli "sfollati" saranno ricollocati in altre Rsa comunali. "Viene da dire che poteva andare peggio, ma sei morti sono un bilancio pesantissimo", ha detto il sindaco. Presenti anche il procuratore capo Marcello Viola - che ha spiegato che "non ci sono elementi per pensare al dolo" - e il pm Tiziano Siciliano. Le indagini sono delegate al Nia, Nucleo investigativo antincendi, dei pompieri, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Pochi i dubbi sulla dinamica, mentre restano da accertare le cause del rogo che ha scatenato l’inferno.

Si indaga per omicidio colposo

Stando a quanto riferito dalla stessa Siciliano, che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, le fiamme sono partite dal letto di uno degli ospiti, nella stanza 605. “Sicuramente il rogo parte in una stanza e sicuramente dal letto di una paziente, perché ci sono lì i danni maggiori”, ha spiegato. E ancora: “Dai danni si vede che l’incendio è partito da lì, quale sia l’innesco è presto per dirlo”. Il magistrato ha poi sottolineato che ci sono verifiche in corso sul sistema antincendio e sul numero di dipendenti presenti in quel momento nella Rsa. Nel piano interessato dal rogo c’erano numerose sedie a rotelle, il che lascia presupporre che molti dei pazienti avessero difficoltà a camminare.