Maxi incendio alla casa di riposo: 6 morti, 81 feriti

Tragedia, nella notte di venerdì 7 luglio, alla Casa per Coniugi, una Rsa di via dei Cinquecento 19 a Milano, in zona Corvetto. Sei persone sono morte in seguito ad un incendio divampato nella struttura verso l'una e venti di notte. 81 persone risultano ferite e sono state dislocate in 15 pronto soccorso di Milano e dell'hinterland, tutte con sintomi di intossicazione, nessuna (riferisce Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza) con ustioni sul corpo. All'interno della struttura, al momento dell'incendio, c'erano 173 persone. Le persone morte sono due donne di 69 e 87 anni, che si trovavano nella stanza - al primo piano - in cui è scoppiato l'incendio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono morte carbonizzate. Gli altri deceduti (intossicati) sono un uomo di 73 anni e tre donne di 75, 84 e 85 anni. Tutta la struttura è stata evacuata. I piani superiori, però, non dovrebbero avere avuto conseguenze.

Lo spegnimento dell'incendio è durato non più di qualche minuto, mentre l'evacuazione degli ospiti ha richiesto un lavoro di quasi tre ore. Tutti sono stati portati fuori dalla Rsa a braccia dai vigili del fuoco. L'allarme è stato dato al 112 da alcuni dipendenti della struttura, che hanno riferito della presenza di fumo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, il primo piano era completamente invaso da fumo acre. Per quanto riguarda il bilancio dei feriti, due sono i pazienti più gravi, portati in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele e del Policlinico. Numerose le ambulanze intervenute in via dei Cinquecento per accompagnare in ospedale tutti i pazienti, 14 dei quali sono in codice giallo, il resto in codice verde. Non sono ancora note le cause del rogo, ma i vigili del fuoco al momento propendono per una causa accidentale. Sul posto anche la pm Tiziana Siciliano. Le indagini e i rilievi sono delegati a Nia (Nucleo investigativo antincendi) dei vigili del fuoco.

La Rsa

La Casa per Coniugi, di proprietà del Comune di Milano, è gestita da Proges, una cooperativa di Parma, sorta nel 1993 e oggi tra i leader nei servizi integrati alla persona. La Rsa accoglie anziani non autosufficienti e si sviluppa in un edificio su tre piani. È organizzata in 12 nuclei, di cui due dedicati all'Alzheimer.