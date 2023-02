Incendio al centro disabili: a fuoco il capannone degli animali

Un incendio è scoppiato presso Cascina Biblioteca, a Milano, dove è situato un centro disabili. La cascina si trova in via Casoria 50, non lontano dal quartiere di Milano Due (Segrate). Le fiamme sono divampate intorno alle 11 e 20.

Sul posto sei mezzi dei vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Secondo le informazioni diramate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, l'incendio si è scatenato all'interno di un capannone utilizzato in cascina come ricovero per alcuni animali. Nessuna persona è rimasta ferita e anche gli animali sono tutti in salvo: il personale è riuscito a farli evacuare.