La raccolta fondi per aiutare Cascina Biblioteca dopo l'incendio

Nessun ferito, né alle persone né agli animali, ma danni enormi a Cascina Biblioteca, il centro che aiuta i disabili situato in via Casoria a Milano, periferia est, dove è scoppiato un grosso incendio a un capannone per il ricovero degli animali sabato mattina. "Siamo ancora molto scossi - hanno scritto i gestori su Facebook domenica - e ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di vicinanza e richieste per sostenerci".

Mentre sulla pagina ufficiale si annunciava una raccolta fondi per i prossimi giorni, alcuni si sono attivati subito, attraverso la piattaforma GoFundMe, e in poche ore hanno raccolto oltre 12mila euro. "Sabato mattina un incendio ha devastato parte di Cascina Biblioteca e distrutto molti dei mezzi agricoli impiegati per il lavoro di tutti i giorni, una cella frigorifera e le scorte destinate ad alimentare cavalli, asini, capre, galline. Grazie al tempestivo intervento di squadre di soccorso e vigili del fuoco nessuno si è fatto male. Né i ragazzi ospiti del centro disabili, né i gli animali, né i volontari della cooperativa. I danni che il rogo ha lasciato, però, sono tanti. Riprendersi da questo disastro presupporrà un grande sforzo, che speriamo Cascina sarà in grado di reggere", si legge nella pagina dedicata.

È possibile effettuare una donazione anche attraverso l'Iban IT26G0503401751000000024965 o Paypal (cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it).