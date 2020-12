Cassina de' Pecchi (Milano), incendio nell'area industriale: indagini in corso

Un rogo in un'area industriale dismessa. È successo nell’area ex Mabater di Cassina de' Pecchi, hinterland nord est di Milano, nella giornata di lunedì 14 dicembre. Sul posto, in via don Verderio, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale, che martedì ha effettuato ulteriori rilievi per risalire alle cause dell'incendio.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito nel rogo, che potrebbe essere stato volutamente appiccato da qualcuno. Al momento sull'episodio stanno indagando gli agenti della locale.

A lanciare l'allarme erano stati i residenti dopo essersi accorti che un accumulo di materiali era andato in fiamme. Non è ancora chiaro cosa sia bruciato. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio con un rapido intervento.