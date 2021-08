Milano, cinque incendi in poche ore e l'ombra di un piromane

L'ultimo allarme è scattato da via Ravizza. Ma prima, nella stessa notte, c'erano state altre quattro allerte praticamente identiche. Serie di incendi tra giovedì e venerdì a Milano, dove sono andati a fuoco cinque cassonetti dell'Amsa, che poi la stessa società ha immediatamente sostituito.

Il rogo di via Ravizza, stando a quanto riferito dalla Questura, è divampato verso le tre. Quando i poliziotti delle Volanti sono arrivati sul posto, chiamati da alcuni cittadini, hanno trovato i vigili del fuoco già all'opera, che avevano già quasi completamente spento il rogo. Sono stati gli stessi pompieri a riferire agli agenti che nelle ore precedenti erano intervenuti per altri quattro incendi identici: uno in via Monte Bianco, angolo via Desiderio da Settignano, uno in via Berengario, uno in piazza Amendola e un ultimo in via Monte Rosa, all'incrocio con via Monte Cervino.

I vigili del fuoco al momento non si sono sbilanciati sulle cause degli incendi e sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Il tempismo dei roghi, e la vicinanza tra le strade prese di mira, però, sembrano fornire più di un indizio sulla possibilità che dietro le fiamme ci sia la mano di qualcuno. Quella di un piromane.