Incendio distrugge l'ex magazzino della stazione

Serata di fuoco quella di lunedì a Castano Primo, nel Milanese, dove è andato in fiamme l'ex magazzino della stazione. Le fiamme sono divampate verso le 22, per cause ancora in corso di accertamento.

Immediato l'intervento dei pompieri, che hanno domato il rogo. Non si segnalano feriti, ma le fiamme hanno causato una nube di fumo visibile praticamente da tutta la cittadina e soprattutto un odore acre avvertito distintamente da numerosi residenti. Praticamente distrutta la struttura, che comunque in quel momento era vuota.

Ad aggiornare i cittadini sulla situazione è stato il sindaco Giuseppe Pignatiello con un post dalla propria pagina Facebook: "Avviso importante - ha scritto. Mi stanno arrivando diverse segnalazioni. Vi informo che purtroppo sta bruciando l’ex magazzino della stazione. I vigili del fuoco sono già intervenuti ed è tutto sotto controllo. Domani - ha concluso - cercheremo di capire come possa essere successo".