Il locale di un'azienda a Castano Primo (via Turbigo) per cause in corso di accertamento ha preso fuoco la sera di sabato 14 gennaio.

Sul posto sono intervenuti squadre di vigili del fuoco dai comandi di Milano e Varese. Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. Non sono ancora chiare le cause del rogo: si sta indagando.

Non dovrebbero esserci feriti o intossicati.