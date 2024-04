Incendio in un centro d'accoglienza per immigranti nel Milanese

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti nel Centro di accoglienza immigrati di via Rivoltana 76 a Segrate per un principio di incendio sviluppatosi in una delle stanze - dormitorio.

Alcuni materassi, per cause ancora da stabilire, hanno preso fuoco ma il tempestivo intervento delle squadre di soccorso (quattro mezzi provenienti dai distaccamenti di Marcello e Gorgonzola) ha evitato l'ulteriore propagarsi delle fiamme.

Nessun ferito grave, soltanto tre immigrati sono rimasti leggermente intossicati e curati dai sanitari del 118 dopo l'inalazione dei fumi. Dopo lo spegnimento, il locale è stato ventilato e messo in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri di Milano.