Incendio devasta locale in centro a Milano: traffico bloccato

Un incendio ha distrutto un centro massaggi Thai in viale Tunisia a Milano. Le fiamme sono divampate alle 9 di venerdì mattina per cause ancora da accertare. Il locale si trova al piano terra di una palazzina di sei piani. In totale sono state evacuate cinque persone per precauzione. Il traffico lungo la strada è rimasto bloccato per circa un'ora per permettere al personale dei vigili del fuoco di spegnere il rogo.

Davanti all'insegna annerita dal fumo della Thai House hanno lavorato i pompieri, intervenuti con cinque squadre su un'autoscala, due autopompe e due mezzi di supporto. Insieme a loro è arrivata anche un'ambulanza del 118. Stando alle prime informazioni la titolare del locale è rimasta leggermente ustionata.

La strada è stata chiusa parzialmente e il traffico è stato gestito dalla polizia locale e da militari dei carabinieri. Atm ha comunicato che la circolazione del tram 5 e del tram 33 è stata modificata.

"È in corso un intervento dei vigili del Fuoco in viale Tunisia - ha detto Atm -. Stiamo cambiando il servizio di queste linee: Tram 5. Verso Ortica devia dalla fermata viale Tunisia a quella di piazza Ascoli; verso Ospedale Maggiore da piazza Adelaide di Savoia a piazza Cincinnato. Tram 33. Verso Rimembranze di Lambrate devia dalla fermata Repubblica a quella di piazza Ascoli: verso Lagosta devia da piazza Adelaide di Savoia a Repubblica".