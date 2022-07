Incendio a Cernusco sul Naviglio: scuola devastata dalle fiamme

Un incendio ha devastato la facciata della scuola primaria di via Carlo Goldoni di Cernusco sul Naviglio nel tardo pomeriggio di lunedì 4 luglio.

Le fiamme hanno interessato la parte nord della facciata e hanno distrutto circa 15 metri quadri di rivestimento, come riferito dal sindaco Ermanno Zacchetti. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. In questo periodo dell'anno la scuola non accoglie alcuna attività se non quella di pulizia di fine anno scolastico in alcune ore della giornata. Al momento dell’incendio non c’era nessuno nella scuola: sono state le maestre del nido comunale che sorge di fronte alla scuola primaria a dare l’allarme. Per chiarire quanto accaduto verranno acquisite e visionate le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona.

Durante la notte tra lunedì e martedì l'edificio scolastico è stato tenuto sotto controllo da polizia locale e carabinieri mentre nel corso della giornata di martedì i tecnici ispezioneranno la struttura e gli impianti (le 4 aule su cui insiste la facciata sono state dichiarate inagibili). Successivamente il municipio procederà nella programmazione del ripristino della facciata.