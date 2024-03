Incendio in chiesa a Rozzano, fiamme scatenate dalle candele

Un incendio ha interessato la chiesa Chiesa Eritrea Ortodossa Tewahdo Hamere Noh Ldeta Mariam di via Sesia a Rozzano (hinterland sud di Milano) nel pomeriggio di martedì 26 marzo. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sul posto con alcuni mezzi.

Tutto è successo un attimo prima delle 16, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Fortunatamente non si registrano né persone ferite, né intossicate.

Secondo quanto riferito dalla centrale operativa di via Messina sembra che il rogo sia stato causato da alcune candele presenti all’interno della chiesa (ricavata in un capannone nella zona industriale della cittadina). La struttura non ha subito danni strutturali. Sul posto, oltre ai pompieri, ci sono gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Corsico.