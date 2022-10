Incendio in chiesa a Milano, 4 mezzi dei pompieri sul posto

Incendio in chiesa a Milano, per fortuna senza grossi danni. Intorno alle 17.45 di domenica, infatti, il fuoco da alcuni lumini in plastica si è propagato verso un tavolino e altri suppellettili. Il fatto è avvenuto presso la chiesa San Gioachimo di via Gustavo Fara 2.

Sul posto sono subito intervenute 4 squadre di vigili del fuoco per spegnere il rogo. Gli ambienti della parrocchia si sono riempiti di fumo e i pompieri hanno anche impiegato i gruppi di ventilazione per liberare i locali.

Da quel che è emerso parrebbero essere state cause accidentali. Non ci sarebbero, dalle prime informazioni, feriti o intossicati.