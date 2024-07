Incendio in un palazzo di 9 piani: in salvo due bambini, un uomo e i cani

Un incendio è scoppiato in viale Friuli 2 a Cinisello Balsamo (Milano). Il fatto è avvenuto intorno alle 18. Si tratta di una palazzina di case popolari. Le fiamme sono divampate al secondo piano. Non è chiaro se si sia trattato di un atto doloso o accidentale.

Secondo quanto riportato, le squadre dei vigili del fuoco hanno salvato un uomo, due bambini e alcuni cani (dovrebbero essere tre).

Le tre persone sono state poi affidate alle cure dei sanitari sul posto.

La tempestività dei soccorsi ha consentito che le fiamme e i fumi non si propagassero ai piani superiori del palazzo di nove piani. Cinque i mezzi dei vigili del fuoco sul posto, insieme al carro soccorso. Le altre famiglie stanno gradualmente rientrando nei rispettivi appartamenti dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del palazzo. Ignote per ora le cause dell'incendio.