Incendio in via Accademia a Milano, fiamme in una palazzina

Incendio in via Accademia a Milano (zona Città Studi) nel primo pomeriggio di giovedì 1° febbraio. Una palazzina al civico 32 è stata interessata da un incendio divampato in un appartamento al secondo piano. Non si registrano né persone ferite né intossicate.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come riferito dai vigili del fuoco della centrale operativa di via Messina. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi del comando provinciale di Milano, tre autopompe e un’autoscala. Il rogo è stato domato pochi minuti dopo. L’edificio non ha subito particolari danni, secondo quanto appreso da MilanoToday.