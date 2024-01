Incendio a Milano, fiamme in una palazzina: due persone in ospedale

Incendio in via Giuseppe Colombo a Milano (zona Città Studi) nella notte tra domenica e lunedì 29 gennaio. Una palazzina al civico 16 è stata interessata da un incendio divampato in un appartamento al secondo piano. Due persone, una ragazza di 29 anni e un 69enne, sono state accompagnate al Niguarda a causa da di una intossicazione da fumo.

Tutto è accaduto intorno alle 3.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una primissima ricostruzione non è escluso che il rogo sia partito da una candela profumata rimasta accesa durante la notte. Sul caso, comunque, sono in corso accertamenti.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, oltre a due ambulanze e due automediche in codice rosso. La palazzina è stata completamente evacuata e i sanitari hanno verificato le condizioni di salute di sei persone (tre ragazze di 16,27 e 29 anni, un’anziana di 73 e un uomo di 69); due di loro sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda per accertamenti. Sul luogo dell’incendio anche gli agenti della polizia locale e gli agenti della questura.