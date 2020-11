Incendio a Cologno, fiamme ed esplosioni nel condominio: casa distrutta, palazzo evacuato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Serata di paura quella di sabato a Cologno Monzese, teatro di un incendio divampato nel condominio al civico 26 di via Calamandrei. Il rogo è scoppiato verso le 22.10 nell'appartamento all'ultimo piano, la casa di proprietà di un italiano 45enne.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e i vigili del fuoco. I militari si sono prodigati per evacuare tutto l'edificio, mentre i caschi rossi - intervenuti con 9 mezzi - si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme, che hanno raggiunto diversi metri di altezza oltre il tetto del condominio.

L'incendio, molto violento, ha causato anche una serie di esplosioni e boati che sono stati uditi distintamente in diverse zone del comune alle porte di Milano, come riportato su Facebook anche dall'assessore alla sicurezza, Giuseppe Di Bari.

Incendio a Cologno, fiamme in via Calamandrei

Stando a quanto lui stesso ha raccontato ai carabinieri, il 45enne - che vive da solo - si sarebbe addormentato mentre cucinava e proprio dalla cucina sarebbero poi partite le fiamme.

Presenti in via Calamandrei anche due ambulanze e due auto mediche del 118: l'unico ferito è il proprietario dell'appartamento interessato dal rogo, che è stato accompagnato in codice verde al San Raffaele per ustioni di secondo grado alla mano, che potrebbe essersi causato mentre cercava di spegnere il fuoco.

Non vengono invece segnalati feriti e intossicati tra gli altri residenti del palazzo. Danni ingenti all'abitazione dell'uomo e al tetto dello stabile. Una volta spento l'incendio, i militari e i pompieri effettueranno il sopralluogo.

Il post dell'assessore Di Bari