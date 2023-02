Colonia felina data alle fiamme, il sindaco: "Scopriremo chi è stato"

"Assurdo, inaccettabile, crudele. Queste sono le uniche parole che riesco ad esprimere". Questo il commento del sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello dopo che la colonia felina del comune è stata incendiata.

Gli autori del vile gesto, per ora rimasti ignoti, hanno dato fuoco a cucce, ciotole e ripari messi a disposizione dai volontari per i gatti che vivono in libertà vicino al canale Villoresi. La colonia felina, in via Luzzati, è regolarmente autorizzata.

"Come si può bruciare una colonia felina, come si può essere tanto cattivi? - ha chiesto il primo cittadino di Castano sui social -. Non è questo il mondo che dobbiamo lasciare ai nostri figli. La nostra polizia locale è già intervenuta e faremo di tutto per scoprire l’autore di questo gesto stupido e violento".

Episodi analoghi si era verificati anche a Milano nella colonia felina di via Rizzoli sia nel 2020 che nel 2021. Anche in quelle occasioni qualcuno aveva bruciato le casette e i ripari predisposti dai volontari per i gatti.