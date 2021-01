Milano, ancora un incendio alla colonia felina: «Atto doloso»

La chiamata è arrivata alle 8.53 di domenica mattina: poco prima era scoppiato un incendio presso la colonia felina di via Rizzoli, periferia nord-est di Milano, nell'area attigua agli orti comunali. Ad accorgersene è stata Mary, la volontaria, che ha poi presentato una regolare denuncia alle forze dell'ordine.

Si sospetta che l'incendio abbia un'origine dolosa. Era già successo a fine settembre 2020 E ora di nuovo. Sono andate in fiamme le casette e i ripari allestiti per i gatti che vivono nella colonia. Loro, per fortuna, stanno bene: tutti sono riusciti a scappare. Sono però spaventatissimi e alcuni di loro, domenica pomeriggio, non si sono fatti vedere.

C'è chi azzarda l'ipotesi che l'area faccia gola a qualcuno, che cercherebbe così di "intimidire" i volontari della colonia e di impadronirsi del terreno. In realtà ci sono precise norme, nel Regolamento tutela animali del Comune di Milano, che proteggono le colonie feline. I gatti sono animali abitudinari e territoriali, pertanto non è possibile spostare una colonia, che va invece salvaguardata anche in caso di cambio di destinazione dell'area, lavori in corso e così via.

I volontari, naturalmente, non demordono e continueranno a occuparsi della colonia. E hanno lanciato un appello perché ora c'è bisogno di tutto: nuove casette, nuovi ripari, coperte, tiragraffi e altro ancora.