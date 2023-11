Fumo al comando della polizia locale: un operaio ferito

Fumo, attimi concitati e un operaio ferito. Mattinata da dimenticare, quella di lunedì, all'interno del comando della polizia locale di Milano, la sede decentrata di zona 3 in via Giuseppe Ponzio.

Un operaio che stava lavorando sul quadro elettrico è rimasto leggermente ferito dopo un corto circuito che ha provocato un principio d'incendio. Davanti al comando dei ghisa, al civico 35, sono arrivate un'automedica e un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza per soccorrere il lavoratore e i vigili del fuoco per controllare che non ci fossero danni alla struttura.