Dergano: incendio nella notte in una concessionaria, fiamme altissime

Paura nella notte, in zona Dergano, nei pressi di una concessionaria in via Tartini. Per cause da accertare, infatti, è scoppiato un incendio nel deposito/magazzino.

Molti testimoni segnalano botti e scoppi di pneumatici. Sul posto sono subito stati inviati i vigili del fuoco che hanno avuto ragione del rogo. Non dovrebbero esserci feriti o intossicati. Le forze dell'ordine sono al lavoro per capire se si sia trattata di una causa accidentale o dolosa. Sul posto 4 mezzi dei pompieri oltre alle volanti di polizia.