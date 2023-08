Incendio a Milano, fiamme in un condominio: due persone in ospedale

Due persone in ospedale e alcuni appartamenti inagibili. È il bilancio dell'incendio divampato nella notte tra sabato e domenica al sesto piano di un condominio al civico 7 di via Bisnati a Milano (zona Bruzzano).

Tutto è successo intorno alle 2.15 del mattino, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto si sono precipitate le ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. L'intero stabile è stato evacuato (in totale c'erano 13 persone) e sono iniziate le operazioni di spegnimento che si sono protratte fino alla mattinata di domenica. Alcuni appartamenti del palazzo - uno stabile alto otto piani - sono stati dichiarati inagibili.

Due persone, due uomini di 41 e 43 anni, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il 41enne ha riportato ustioni a una mano, il 43enne è rimasto intossicato dal fumo. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Ancora da chiarire le esatte cause che hanno scatenato l'incendio, ma le fiamme sono partite da un balcone al sesto piano per poi propagarsi verso l'interno.