Incendio in un condominio in centro a Milano

Momenti di apprensione per un incendio in un condominio al civico 18 di via Plino (e non via Giovanni Battista Morgagni come in un primo momento riferito dai pompieri), in zona Corso Buenos Aires a Milano. Lunedì mattina, dopo le 10, le fiamme sono divampate da un appartamento al primo piano dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sei squadre. Dalla centrale operativa dei pompieri fanno sapere che sono state evacuate diverse persone dal primo e dal secondo piano del condominio. Non ci dovrebbero essere persone ferite né intossicate stando alle prime informazioni.