Grosso incendio in una palazzina a Milano

Per cause ancora da capire nella serata di domenica è scoppiato un incendio sul tetto di una palazzina in via Rosa Luxemburg, zona Dergano a Milano. Le fiamme, partite attorno alle 21.30, hanno avvolto l'intera copertura dell'edificio, un condominio di 6 piani e con 24 appartamenti.

Sul rogo hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco del Comando provinciale, arrivati con nove mezzi. La struttura è stata completamente evacuata dai pompieri e dai carabinieri arrivati in supporto. Presenti anche alcune ambulanze dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) per dare supporto anche se fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, né intossicata.