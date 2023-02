La cucina prende fuoco durante la colazione: un uomo in ospedale

Incendio in un palazzo di via Garibaldi a Cornaredo nella mattinata di martedì 28 febbraio. Le fiamme, divampate intorno alle 8.30, hanno distrutto una cucina al settimo piano di un palazzo al civico 227.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30 e sembra che le lingue di fuoco si siano scatenate per cause accidentali. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Milano con 5 squadre, oltre al 118. Le fiamme sono state domate nel giro di qualche minuto e, fortunatamente, pare non abbiano danneggiato altri appartamenti.

Il proprietario di casa (un uomo di 45anni) è rimasto ustionato ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. Inoltre nell'appartamento c'era un gatto intossicato dal fumo, i vigili del fuoco hanno effettuato le pratiche di primo soccorso per la rianimazione.