Ambulanza e mezzi di soccorso devastati da un incendio a Corsico (Milano)

Un'ambulanza e un altro mezzo di soccorso che non potranno più aiutare nessuno, perché sono stati distrutti dalla fiamme. Incendio nella tarda serata di domenica 3 ottobre nella sede di Corsico Soccorso in via XXIV Maggio, nella cittadina dell'hinterland a sud ovest di Milano.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23 provocando una densa nube di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi, oltre alle ambulanze del 118, che per fortuna non hanno dovuto soccorrere nessuno: non si registrano feriti. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia potuto scatenare il rogo. Non sarebbe da escludere nemmeno la pista dolosa.

"Questa notte - ha scritto il sindaco di Corsico, Stefano Ventura - sono bruciati due mezzi della Corsico Soccorso, sono andato subito sul posto a verificare l’accaduto ed esprimere solidarietà all’associazione. Sono certo che le forze dell’ordine faranno presto luce su quanto successo. L’amministrazione comunale è e sarà vicina a una realtà associativa che ha dato tantissimo, anche durante i momenti più critici della pandemia, alla nostra città".