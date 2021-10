Incendio a Corsico, auto avvolta e devastata dalle fiamme

Un'auto è stata avvolta e distrutta da un incendio in via 24 maggio a Corsico (hinterland Ovest di Milano) nella serata di domenica 3 ottobre.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23:00 e hanno alzato una spessa nube di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi. L'agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza. Per il momento non è chiaro se ci siano feriti o intossicati. Ignote le cause che hanno fatto divampare il rogo.