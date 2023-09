Incendio a Corsico: fiamme e fumo in un ristorante, soccorsi sul posto

Incendio mercoledì pomeriggio a Corsico. Verso le 18.40, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è scoppiato in un ristorante asiatico che si trova all'incrocio tra via Vittorio Emanuele II e via Cavour, nello stesso stabile in cui - al piano superiore - c'è la sede del Partito democratico cittadino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti le squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni dei pompieri, l'incendio si è sviluppato in un solo punto del locale - in quel momento ancora chiuso - ed è stato circoscritto in breve tempo. Le fiamme hanno comunque causato una densissima nube di fumo, ben visibile anche a distanza, tanto che i caschi rossi sono al lavoro per "ripulire" il ristorante.

Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti o intossicati. La strada è stata chiusa per permettere ai vigili del fuoco e ai soccorritori di operare.