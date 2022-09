Cosa fare in caso d'incendio

Ci sono feriti gravi ma le conseguenze dell'incendio che ha devastato un'azienda a San Giuliano Milanese, non lontano dal confine con San Donato, potrebbero essere importanti anche per gli abitanti delle zone limitrofe. L'Agenzia di Tutela della Salute (Ats) di Milano ha pubblicato sui social un breve vademecum con le indicazioni da seguire in caso di roghi di questa portata: "In caso di incendio, come è accaduto poche ore fa a San Giuliano (Milano), è fondamentale per i cittadini seguire queste semplici ma importantissime indicazioni", scrivono da Ats, prima di elencare 6 consigli.

Indicazione da seguire in caso di incendio