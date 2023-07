Protesta al Cpr, scoppia un incendio: inagibile parte della struttura

Incendio al Cpr di via Corelli nel pomeriggio di giovedì 6 luglio. Le fiamme sono state appiccate durante una protesta dei migranti trattenuti. Non si registrano né feriti né intossicati, ma parte della struttura è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco e la polizia sta provvedendo alla ricollocazione di 23 persone.

Tutto è accaduto intorno alle 18 quando alcune persone del settore C durante una protesta hanno dato fuoco a materassi e suppellettili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme.

La questura, inoltre, ha inviato sul posto un’aliquota di ordine pubblico a disposizione di un funzionario di polizia per "mettere in sicurezza l’area e attribuire eventuali responsabilità per i danni causati alla struttura", hanno puntualizzato da via Fatebenefratelli.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e dichiarato inagibile il settore, motivo per cui la polizia sta provvedendo alla ricollocazione delle 23 persone che erano lì ospitate.